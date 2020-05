Terni, nuovi servizi per le imprese che guardano all’estero

Le imprese della provincia di Terni hanno uno strumento in più per affrontare l’emergenza Covid-19 in corso. In particolare le aziende internazionalizzate o quelle che stanno provando ad approcciare i mercati esteri, possono servirsi a costo zero di una grande mole di informazioni e servizi messe a disposizione dal nuovo help desk dell’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Terni. Tutto quello che c’è da sapere si può trovare scrivendo a emergenzacovid@sostegnoexport.it oppure a promozione@tr.camcom.it che fornisce assistenza alla soluzione dei problemi di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale legati al commercio con l’estero in tempi di coronavirus.

Opportunità

Le informazioni sono aggiornate anche rispetto alle nuove procedure connesse all’esportazione, alla logistica e al trasporto delle merci (monitorando anche la situazione ai confini dei vari paesi europei), oltre che sulle normative che alcuni paesi stanno introducendo per contrastare il contagio. Il servizio, promosso da Unioncamere in collaborazione con Promos Italia e attuato attraverso le Camere di commercio, mette anche a disposizione degli imprenditori dei webinar formativi studiati per settore, per paese o per approfondire tematiche trasversali: dall’uso delle tecnologie digitali fino alle procedure di import/export di dispositivi di protezione individuali. «Lo sportello sarà utile anche per individuare alcune opportunità in mercati oggi meno toccati dall’emergenza o, in prospettiva, nei paesi che per primi si rimetteranno in moto – sottolinea il presidente dell’ente camerale, Giuseppe Flamini -. Saremo in grado di dare tempestivamente informazioni di prima mano su come i principali mercati di riferimento dell’Italia stanno reagendo in questa fase e di offrire loro alcuni primi suggerimenti operativi».