Terni, nuovo locale in via Lanzi: «In bocca al lupo a Filippo e ai giovani che credono in questa città»

Il turnover commerciale nel centro di Terni è ormai cosa nota. Negli ultimi tre anni più o meno, anche a causa del Covid, moltissime sono state le saracinesche abbassate, ma fortunatamente c’è ancora chi ha la forza, la passione e la possibilità di continuare ad investire sul proprio futuro e su quello della città.

«Investire nel futuro»

È il caso di Filippo, un 25enne ternano, che mercoledì ha aperto un nuovo locale – Feels – in via Luigi Lanzi, nel centro di Terni. A raccontare la storia è la madre, Elisa: «Nel settembre 2019 la nostra famiglia ha aperto in via Garibaldi il ristorante Carpe Diem. L’entusiasmo di questo nuovo ‘viaggio’ è stato subito rovinato dalla pandemia da Covid, ma non ci siamo persi d’animo e siamo andati avanti con tutte le nostre forze. Tanto che a maggio 2020 abbiamo aperto un locale in via Goldoni – The good wine – che è stato gestito fino a poco fa da mio figlio Filippo. Un locale in cui ha potuto mettersi in gioco e sperimentare questo lavoro e rilanciare un po’ la vita nella via. Da mercoledì, però, ha deciso di spiccare il volo da solo, prendere la sua strada e aprire da solo questo nuovo locale: una paninoteca e cocktail bar. Fortunatamente per l’inaugurazione e in queste prime sere molta gente, magari anche incuriosita dalla novità, ha frequentato il locale. Mi sento di fare un in bocca al lupo a mio figlio e a tutti i giovani che credono ancora in questa città, intraprendenti e senza paura del futuro».