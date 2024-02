Terni, nuovo project ospedale: maxi gruppo per la valutazione. Fino a 7 consulenti esterni

di S.F.

Regione Umbria in marcia per la valutazione del secondo project financing utile alla realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Lo scorso 13 febbraio Salc Spa e Abp Nocivelli Spa di Castegnato – gli stessi protagonisti del primo progetto, poi naufrafagato – hanno presentato la nuova proposta per il contratto di partenariato pubblico-privato e mercoledì l’esecutivo Tesei si è attivato su questo fronte. Non saranno in pochi a controllare il tutto.

20 FEBBRAIO 2024, L’ACCORDO USL-REGIONE PER L’OSPEDALE DI NARNI/AMELIA

Polo della salute

In ballo c’è la progettazione, la realizzazione e la gestione del nuovo ‘polo della salute’ di Terni. La struttura principale che dovrà gestire la partita è la direzione governo del territorio, ambiente e protezione civile, quella con a capo l’assessore Enrico Melasecche, che succede ora? In sostanza c’è l’autorizzazione ad individuare un gruppo interdirezionale per la valutazione della proposta: di mezzo ci sono le direzioni programmazione, bilancio, cultura e turismo, salute e welfare, coordinamento Pnrr, risorse umane, patrimonio e riqualificazione urbana. Più la direzione del ‘Santa Maria’. Con specifica: si potranno avvalere anche «di qualificati consulenti esterni (formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti) che provveda alla valutazione in conformità al libro IV Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni». Il decreto legislativo di riferimento è il numero 36 del 2023. Viene precisato in tal senso che questo tipo di iter rappresenta oggi «l’unica possibilità essendo venuta meno con il D.lgs 36/2023 quella ad iniziativa pubblica».

GIUGNO 2023, LA ‘BOCCIATURA’ FORMALE DEL PRIMO PROJECT

Incarichi esterni

C’è poi l’input della giunta Tesei nei confronti della direzione programmazione e bilancio per mettere a disposizione le somme necessarie per gli incarichi esterni di supporto: lo dovrà fare entro il 4 marzo. A chiudere il cerchio c’è l’approvazione dello schema di accordo tra Regione e Usl Umbria 2 per il nuovo ospedale di Narni-Amelia, legato per questione di finanziamenti a quello di Terni. Nel documento pubblico non ci sono firme.