Terni, nuovo singolo per Nartico: ‘Il Bologna in Champions League’

‘Il Bologna in Champions League’. Questo il nome del nuovo singolo del cantautore ternano Nartico con arrangiamento di Francesco Morettini, mix/mastering a cura di Mixtreme Studio, produzione artistica Casamusica per Gravità edizioni, chitarre Antonello D’Urso e distribuzione Artist First. «Questa canzone è nata una domenica nuvolosa, la lontananza – spiega il protagonista – di una persona importante era insopportabile, più forte degli altri giorni, la sera mi sono addormentato e ho sognato uno scenario cosi reale da sembrare vero: quella persona era al mio fianco e il Bologna era in Champions League. Ecco la soluzione, avevo ottenuto quello che desideravo grazie a uno dei famosi sogni lucidi, il lunedì mattina però la sveglia mi ha tenuto agganciato alla realtà». Il video è stato girato nella città emiliana ed è diretto da Enrico Schiavolin.

