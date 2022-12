Terni, orientamento interattivo al liceo Donatelli: Dona Game

Orientamento interattivo al liceo Donatelli di Terni. Anche quest’anno torna Dona Gama in versione rinnovata: si tratta di una webapp – da giocare sul sito liceodonatelli.edu.it – per «esplorare con le modalità del gioco di ruolo, la scuola e la sua offerta formativa», spiegano dall’istituto. A realizzarla ci hanno pensato gli ex studenti Tommaso Ripanti, Giulia Rossi e Giulia Neri, coordinati dal vicepreside Paolo Carlani.

Il funzionamento

«Insieme a Donatellino, la mascotte del liceo, ci si muove, su due piani, tra aule e laboratori – il funzionamento – per scoprire in modo divertente gli indirizzi di studio, le attività e i progetti scientifici e tecnologici che contraddistinguono l’identità del liceo. Dona Game 2 è solo un esempio della didattica innovativa praticata quotidianamente al liceo ‘Donatelli’, una scuola che considera le competenze digitali parte integrante della propria identità e da sempre coltiva percorsi che stimolano la curiosità, lo spirito di iniziativa e le capacità progettuali dei ragazzi. Il videogame è un rpg in cui il player, a personificare la figura dello studente novello, ha modo di conoscere il mondo liceale interagendo con la preside, i vari professori e in particolar modo con Donatellino, il personaggio in Pi Greco simbolo della scuola».