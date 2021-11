Terni, pala De Santis: ok a progetto da 300 mila euro

di S.F.

Riqualificazione di tutta l’illuminazione a led della palestra 1 – è di competenza comunale, altre aree sono a carico FiTet -, lavoro sulla centrale termofrigorigena e abbattimento delle barriere architettoniche con costruzione di una rampa per persone con disabilità. Sono gli interventi previsti nel progetto da 300 mila euro complessivi riguardanti il palazzetto Aldo De Santis di Terni: il via libera è arrivato in settimana con la pubblicazione sul Bur dell’elenco degli interventi ammessi in riferimento al bando regionale per l’attuazione del programma annuale per l’impiantistica sportiva.

Il cofinanziamento



Le risorse a disposizione per i Comuni erano di poco superiore ai 2,2 milioni di euro e l’istanza presentata per il De Santis è stata approvata. Da palazzo Spada era stato chiesto un finanziamento da 200 mila euro a fronte di un esborso proprio di 100 mila: esito positivo grazie al progetto che ha visto impegnato in prima battuta il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Nazareno Claudiani.

Le tempistiche da rispettare

Incassato l’ok della Regione, ora servirà rispettare il cronoprogramma imposto dal bando: progetto esecutivo da presentare entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bur della determina dirigenziale di approvazione, 240 per l’inizio dei lavori e 540 per l’ultimazione delle opere. In poco meno di due anni si deve chiudere il cerchio.