Terni, palestre scolastiche: scattano gare per concessione di cinque strutture

di S.F.

Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria di cinque palestre scolastiche a Terni, la Provincia ci rimette mano. Sono state pubblicate le cinque procedure riguardanti le strutture ai licei statali Angeloni di viale Battisti, l’Ipsia Pertini di viale Brin, il Metelli di piazza Briccialdi, il Casagrande-Cesi di piazzale Bosco e l’artistico sede Isa di via Croce.

I termini

Per tutte e cinque il valore complessivo stimato della concessione è identico: si parla di 37.200 oltre Iva per tutto il periodo in considerazione, vale a dire tre anni. Con canone concessorio annuo di 1.200 euro «soggetto ad aumento in fase di gara». Se ne occupa il responsabile unico di progetto, l’ingegnere Marco Serini, il direttore dell’area tecnica di palazzo Bazzani. Ovviamente il piano di utilizzo degli impianti è subordinato alle esigenze degli istituti scolastici in questione. Dunque il concessionario potrà utilizzarlo – in linea di massima – dalle 14 in avanti.