Terni: parrucchiere uomo-bambino pieno di irregolarità. Multe, denunce e sospensione

Sanzioni per complessivi 15 mila euro, sospensione dell’attività e denuncia all’autorità giudiziaria del titolare. Queste le conseguenze dei controlli eseguiti dai carabinieri – comando provinciale di Terni e nucleo ispettorato del lavoro – nei confronti di un negozio di parrucchiere per uomo e bambino del centro di Terni, gestito da cittadini extracomunitari di origini africane. La denuncia è scattata – riferisce l’Arma – «per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro», mentre le sanzioni amministrative «per aver occupato un lavoratore in nero». La sospensione dell’attività – prvvedimento amministrativo – è scattata invece «per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l’utilizzo di lavoratori in nero. Infine è stata anche sanzionata la mancanza dell’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo di impianto di videosorveglianza».

