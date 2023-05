Terni, Petrucci pronto per la tappa spagnola in Superbike

È un Danilo Petrucci positivo quello che si appresta a vivere la quarta tappa del mondiale Superbike in Catalogna, sul circuito del Montmeló. Il pilota ternano del Barni Racing Team arriva da un 9° ed un 8° posto ad Assen con un po’ di amaro in bocca: «Risalire in moto subito è positivo, in questa pausa crediamo di aver individuato quale può essere la strada da percorre per risolvere i nostri problemi di performance nella prima parte di gara. Non vedo l’ora – le parole di Petrux – di capire se le idee che abbiamo sono quelle giuste; dobbiamo tenere conto che Barcellona è una pista particolare proprio per il consumo delle gomme e gestire questo fattore al meglio sarà cruciale». Il 9 non si sente ancora a proprio agio nei primi giri e, come evidenzia, il team, «non riesce a sfruttare le gomme Pirelli». Vedremo se in Spagna la situazione migliorerà.

