Terni, piazzale Senio: «A quando il bando per il bar?»

di Leonardo Patalocco

segretario del circolo Pd ‘Ferriera’ di Terni

Hanno preso avvio ormai da alcuni mesi i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente in piazzale Senio, nel quartiere di San Giovanni, per un importo complessivo di 3 milioni di euro e la cui conclusione è prevista per l’estate del 2024. Come circolo Pd Ferriera, tuttavia, non possiamo non notare come ancora non si abbiano notizie per quanto riguardo il bando pubblico per l’affidamento della gestione dell’immobile destinato a bar e dell’area coperta da un gazebo a pochi passi dall’ex parco Gommalandia e quindi dal nuovo impianto che sorgerà.

La zona in questione era stata affidata nel novembre 2011 alla cooperativa Agape per nove anni ma nel febbraio 2015 era scattata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per alcuni abusi edilizi realizzati; è seguito il ricorso al Tar della società (estinto per perenzione nel 2017 in quanto non fu presentata l’istanza di fissazione dell’udienza) e, nel maggio 2016, la revoca della concessione sia per morosità nel pagamento del canone che per la violazioni riguardante gli obblighi di apertura. Tra ottobre e novembre 2020 la conclusione del procedimento amministrativo per l’accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione e gestione affidata al Comune con l’esecutivo di palazzo Spada che, nel gennaio 2021, aveva poi approvato le linee guida per dare il via libera per il bando di concessione da nove anni di durata alle seguenti condizioni: canone concessorio a base d’asta da 5.400 euro, obbligo da parte dell’aggiudicatario di predisporre un progetto di ripristino da far valutare a palazzo Spada, garantire l’apertura del bar da maggio ad ottobre e obbligo di eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Siamo ormai a settembre 2023, a pochi mesi dalla realizzazione di un progetto che per il quartiere può essere un elemento di rinascita, ma del bando ancora nessuna traccia. Il circolo Pd Ferriera ritiene che questa situazione non possa protrarsi oltre e invita l’amministrazione comunale alla predisposizione tempestiva di quanto necessario per dare nuova vita ad una struttura che, insieme al complesso sportivo di nuova realizzazione, contribuirà alla riqualificazione di uno dei quartieri storici della città.