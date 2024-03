Terni, Piediluco: c’è chi non lascia morire l’unica edicola

di S.F.

Il 30 ottobre dello scorso anno c’era stata la cessazione dopo il tentativo di farla ripartire. Ora, evidentemente, con la bella stagione c’è chi ha deciso di provare a ridargli vita: è stato depositata allo sportello unico per le attività produttive del Comune di Terni l’atto per il subingresso nella rivendita dell’unica edicola di Piediluco. Non un passo scontato considerando che, ormai da anni, questa tipologia di attività è in affanno per svariati motivi. Non a caso sono numerose quelle messe in vendita negli ultimi tempi. Da quanto appreso a prenderla in mano sarà un uomo legato al territorio.