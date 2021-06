Terni, polizia Locale insegue scooterista in viale Rossini: preso

Quandi martedì mattina – erano le 10 circa, in viale Rossini – si è accorto che gli agenti del nucleo motociclisti della polizia Locale di Terni volevo fermarlo per un controllo, non ci ha pensato su due volte. Ed è fuggito di corsa in sella al suo scooter Aprilia. Una fuga ad alta velocità, con potenziale pericolo per pedoni e utenti della strada, lungo un’arteria particolarmente trafficata. Alla fine, senza che nessuno si sia fatto male, gli stessi agenti ‘a due ruote’ sono riusciti a fermarlo, dopo un breve inseguimento. E quello che hanno scoperto ha presto spiegato l’atteggiamento tenuto dal soggetto, 30enne ternano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo infatti aveva una targa alterata – con alcune cifre modificate -, non aveva mai conseguito la patente ed era sprovvisto di assicurazione. Ovviamente è stato sanzionato, ma anche denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

Condividi questo articolo su