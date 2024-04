Terni: presa a calci e pugni in via Turati. Arrestato il compagno

L’arresto è scattato lunedì pomeriggio in via Turati ad opera dei carabinieri del Norm della Compagnia di Terni: in manette per lesioni aggravate c’è finito un 30enne del Marocco, incensurato, sorpreso a picchiare brutalmente la compagna, una donna ternana di 40 anni. A notare per primi la grave scena sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il numero di emergenza: i militari hanno subito individuato il 30enne, bloccandolo e attivando i soccorsi per la donna, poi trasportata in ospedale dove i sanitari hanno riscontrato lesioni guaribili in dieci giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri «i due avevano avuto una tormentata relazione, interrotta dalla donna alcuni giorni prima. Incontratisi su richiesta del 30enne per chiarirsi, la discussione è immediatamente degenerata e la donna è stata aggredita con pugni e calci finché non sono intervenuti in sua difesa alcuni passanti». Per il 30enne, difeso dall’avvocato Francesco Montalbano Caracci, è scattato così l’arresto e il tribunale di Terni – giudice Biancamaria Bertan – oltre a convalidare quanto eseguito dai militari del Norm, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Condividi questo articolo su