Terni: promozioni, lodi, encomi. I premiati alla 171° festa della polizia

Come ogni anno, la festa della polizia di Stato è un’occasione per vedere riconosciuto il lavoro delle donne e degli uomini in divisa. Anche a Terni, mercoledì mattina, sono stati ufficialmente consegnati i riconoscimenti a chi si è distinto in operazioni e attività di particolare valore. Di seguito l’elenco dei premiati.

Promozione per merito straordinario a Fabrizio Binnella (assistente capo coordinatore) e Guido Bomarsi (assistente capo coordinatore) della sottosezione polizia Stradale di Orvieto. Motivazione: «Evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative, espletavano un’attività di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita di una donna rimasta bloccata in un’autovettura coinvolta in un gravissimo incidente stradale. nella circostanza, incurante del pericolo, si avvicinava ai veicoli in fiamme al fine di estrarre la donna dalle lamiere, riportando lievi ustioni su varie parti del corpo. chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio. Ficulle (Terni), 29 agosto 2018».

Encomio solenne a Claudio Nannini (sovrintendente capo); encomio a Davide Caldarozzi (commissario capo), Piero Lupi (ispettore superiore), Luca Paolucci (sovrintendente). Motivazione: «Evidenziando spiccate qualità professionali, spirito di iniziativa e non comune determinazione operativa, prendevano parte ad un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un cittadino straniero resosi responsabile di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Terni, 15 luglio 2018».

Encomio solenne a Tommaso Giuliani (assistente capo coordinatore). Motivazione: «Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di due soggetti responsabili, a vario titolo, di detenzione abusiva di armi e sostanze stupefacenti, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Roma, 20 ottobre 2016».

Encomio a Simone Triolo (assistente capo coordinatore); lode a Piero Lupi (ispettore superiore), Claudio Nannini (sovrintendente capo) e Roberto Fiorani (sovrintendente). Motivazione: «Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un cittadino tunisino responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Terni, 9 luglio 2018».

Encomio a Piero Lupi (ispettore superiore), Cristiano La Tegola (sovrintendente capo), Claudio Nannini (sovrintendente capo), Luca Angeloni (sovrintendente), Roberto Fiorani (sovrintendente) e Simone Triolo (assistente capo coordinatore); lode a Davide Caldarozzi (commissario capo), Daniele Cinti (assistente capo coordinatore) e Francesca Napoletti (assistente capo coordinatore). Motivazione: «Evidenziando spiccate qualità ed operative, prendevano parte ad un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia 28 cittadini extracomunitari ed uno italiano responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di sequestrare complessivamente kg. 5,670 tra marijuana e hashish. Terni, 18 dicembre 2018».

Encomio a Francesco Porfiri (assistente capo coordinatore), Carlo Rastelli (assistente capo coordinatore); lode a Leonardo Todini (assistente capo coordinatore) in servizio presso la sezione polizia Stradale di Terni. Motivazione: «Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il rintraccio e l'arresto di un pericoloso detenuto evaso dal nosocomio della città. Terni, 12 marzo 2019».

Lode a Marco Menghini (sovrintendente capo), Raffaele Quattranni (sovrintendente capo), Alessandro Quattrone (assistente capo coordinatore), Andrea Berna (assistente capo) in servizio presso il commissariato di Orvieto. Motivazione: «Evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. Orvieto (Terni), 3 febbraio 2018».

Lode a Gino Mazzitelli (sostituto commissario, in quiescenza), Gianluca Pennacchioli (ispettore capo), Gianluca Mantovani (assistente capo), Roberto Roccetti (assistente capo). Motivazione: «Evidenziando capacità professionali, espletava un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con la denuncia in stato di libertà di un cittadino per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Terni, 2 maggio 2018».

Lode a Massimiliano Dominici (assistente capo) in servizio presso la sezione polizia Stradale di Terni. Motivazione: «Evidenziando capacità professionali, si distingueva in una operazione di polizia giudiziaria conclusasi con il deferimento in stato di libertà di un soggetto responsabile di un tentativo di truffa ai danni di un automobilista. Terni, 14 marzo 2018».

Lode a Massimo Mancini (sovrintendente capo), Maurizio Macellari (assistente capo coordinatore), Anna Maria Santilli (assistente capo coordinatore), Daniele Venditti (assistente). Motivazione: «Evidenziando capacità professionali, spirito d'iniziativa e senso del dovere, si prodigavano portando a termine un intervento di soccorso pubblico a favore di una giovane donna che aveva tentato il suicidio gettandosi nelle fredde acque di un torrente. Terni, 17 marzo 2018».

Lode a Luca Angeloni (sovrintendente) e Roberto Fiorani (sovrintendente). Motivazione: «Eidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di due cittadini di nazionalità nigeriana responsabili di detenzione, al fine di spaccio, di sostanze stupefacenti e il sequestro di un ingente quantitativo di marijuana. Terni, 20 giugno 2018».

Lode a Luca Gronchi (sovrintendente capo). Motivazione: «Evidenziando qualità professionali, espletava un'attività di soccorso pubblico in favore di un soggetto con intenti suicidi. Narni (Terni), 6 giugno 2018».

Lode a Franco Carboni (sovrintendente capo). Motivazione: «Evidenziando capacità professionali ed impegno, espletava un'articolata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di otto pregiudicati di vari sodalizi criminali, ritenuti responsabili di associazione del delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della disponibilità di numerose armi. Foggia, 25 gennaio 2019».

Lode a Lorenzo Borzini (assistente capo). Motivazione: «Evidenziando qualità professionali, espletava un'attività di ordine pubblico inerente alle operazioni di sgombero e messa in sicurezza di uno stabile nel centro cittadino, occupato abusivamente dall'ottobre 2013. Roma, 24 agosto 2017».

Lode a Laura Casciani (vice ispettore), Dario Stentella (assistente capo) in servizio presso la sezione polizia Stradale di Terni. Motivazione: «Evidenziando qualità professionali, espletavano un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un cittadino extracomunitario, già pregiudicato, responsabile di guida in stato di alterazione psico-fisica e resistenza a pubblico ufficiale. Terni, 29 luglio 2018».

Lode ad Alessandro Tabacchini (assistente capo coordinatore) e Fabio Tardocchi (assistente capo coordinatore) in servizio presso la sezione polizia Stradale di Terni. Motivazione: «Evidenziando qualità professionali, espletavano un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un cittadino albanese trovato in possesso di una pistola di grosso calibro provento di furto. Orte (Viterbo), 15 settembre 2018».

Lode a Giorgio Bellioni (assistente capo coordinatore). Motivazione: «Evidenziando capacità professionali, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di 12 persone, elementi di spicco della criminalità sarda, che si rendevano responsabili, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, rapine tentate e consumate, riciclaggio di auto ed altro. Nuoro, 18 febbraio 2019».

Lode a Raffaele Quattranni (sovrintendente capo) in servizio presso il commissariato di Orvieto. Motivazione: «Evidenziando capacità professionali, espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'individuazione di un soggetto responsabile di adescamento di minori attraverso siti internet. Orvieto (Terni), 3 settembre 2018».