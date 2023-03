Terni, puledra trotta lungo il Rato: Lady Mirtillo salvata dalla Stradale

Stava trottando indisturbato lungo il raccordo Terni-Orte in direzione Lazio, creando non pochi problemi alla circolazione. A salvare l’animale e ad evitare guai per le persone ci hanno pensato gli agenti della polizia Stradale ternana: storia a lieto fine per una puledra, Lady Mirtillo.

Il salvataggio

La polizia è stata allertata dagli automobilisti e la pattuglia si è attivata per rintracciare il cavallo. Si trovava all’altezza dello svincolo di Nera Montoro: gli agenti l’hanno accompagnato in safety car fuori dalla sede stradale, dopodiché Lady Mirtillo è stata messa in sicurezza grazie all’utilizzo di una fune. L’animale era in buone condizioni di salute: «Il custode, subito avvisato del ritrovamento ed accorso il prima possibile, ha detto agli agenti che la sera prima si era accorto della fuga e si era subito attivato nelle ricerche. In pochissimo tempo Lady Mirtillo è diventata famosa grazie ai numerosi scatti fotografici dei passanti curiosi e grazie alla prontezza dei due centauri di Terni senza tristi conseguenze», spiega la questura.