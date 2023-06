Terni, pusher 20enne in azione in via Malnati: denunciato. Aveva cocaina

Era già sotto osservazione da alcuni giorni e nella serata di martedì i carabinieri – sezione operativa – del comando Compagnia provinciale di Terni si sono attivati per fermarlo. A finire nei guai un 20enne di origini albanesi, bloccato in via Malnati: il giovane è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina, pronte per essere venduti ai residenti del luogo. Il magistrato di turno ha disposto nei suoi confronti la denuncia in stato di libertà ed il sequestro della droga per il successivo rinvio a giudizio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

