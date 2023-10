Terni Reti-ospedale, rinnovato l’accordo per elisuperficie ed emergenze

di S.F.

Il direttore generale della partecipata del Comune, Fabio Moriconi, e il pari ruolo del Santa Maria Andrea Casciari. Sono loro a firmare la nuova convenzione per le attività di volo connesse alle emergenze sanitarie tra Terni Reti e l’azienda ospedaliera: tutto confermato rispetto all’atto che ormai viene riproposto dall’estate 2021.

IL PATTO DEL 2022

La cifra

Si tratta dell’utilizzo di base Hems (elisuperficie) per le emergenze sanitarie e l’azienda ospedaliera si era fatta avanti il 21 giugno con Terni Reti per prorogare l’accordo alle stesse condizioni fino al luglio 2024. In ogni caso fino alla realizzazione e il funzionamento dell’Hems regionale a Foligno. Alla base di tutto c’è la considerazione che «la disponibilità di un’aviosuperficie idonea ed autorizzata al volo notturno costituisce un requisito ulteriore qualificante l’attività di secondo livello del Santa Maria». Tutto ciò è possibile anche grazie al sopralluogo ispettivo Enac del dicembre 2022 con autorizzazione dell’aviosuperficie e dell’elisuperficie fino al dicembre 2025. Spesa prevista? Poco più di 48 mila euro. Non previsto il tacito rinnovo.