Terni: ‘reunion’ a 30 anni dal diploma. Studenti e insegnanti insieme

Sono trascorsi quasi trent’anni dalla maturità – datata 1993 – ma il tempo sembra non essere passato per i ragazzi del 5°A Igea di ragioneria – l’ITC ‘Federico Cesi’ – che si sono ritrovati insieme a cena per festeggiare l’anniversario. Una serata spensierata, fatta di risate e ricordi. Quattordici gli ex studenti presenti, ognuno con il proprio vissuto, ai quali si sono aggiunte tre professoresse «che oltre a rimanere nei cuori – spiegano i ‘ragazzi’ del 5°A Igea – hanno lasciato un grande bagaglio culturale ai loro allievi, ricco di insegnamenti. Si tratta della professoressa Rosella Tardioli, che con il suo amore per i grandi scrittori e poeti ha saputo trasmettere la passione per la letteratura e la storia in modo naturale; la professoressa Simonetta Costantini, sempre disponibile e comprensiva, che oltre l’insegnamento della lingua francese, ha saputo trasferire la sua capacità di essere empatica con il prossimo. Infine la professoressa Maurizia Sforzini, temuta dai suoi studenti per le interrogazioni minuziose di diritto ed economia. Studenti forgiati dal suo metodo di studio severo ma soprattutto completo. È stato un sabato sera diverso, ma sicuramente piacevole – spiegano i presenti – che ha gettato le basi per nuovi rapporti d’amicizia, da riprendere per condividere insieme altri momenti della propria vita. Un ringraziamento speciale va a Cristina Sabatini, proprietaria del negozio ‘Asso di Fiori’, che con la sua organizzazione impeccabile, ha reso possibile questa ‘reunion’».

LA FOTO DI GRUPPO – Erano presenti: Arianna Giammarioli, Sabatini Cristina, la professoressa Sforzini, la professoressa Costantini, Francesca Abbati, Daniela Pacelli, Manola Giovannetti, Romina Montanucci, Silvia Grasselli, Michela Armeni. Dal basso a sinistra: Massimiliano Frattaroli, Simone Leggerini, la professoressa Tardioli, Federica Porfidi, Silvia Malatesta, Mirko Lattanzio, Roberta Briganti.