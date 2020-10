Terni, sanificazione gratis «per chi sta in prima linea»

di A.T.

Sanificazione gratuita dei veicoli per tutti gli infermieri, oss e medici dell’ospedale di Terni. Un bel gesto di solidarietà e generosità quello pensato e lanciato da Chiara Perugini, titolare dell’esercizio ‘Chiara Gomme’: «Per ringraziare del lavoro svolto in questo momento di crisi». Non c’è un limite di tempo né un prezzo da pagare. Tutti coloro che lavorano in prima linea per sconfiggere il virus, nonostante la paura del contagio, potranno usufruirne. «Quando c’è stata la prima ondata del Covid siamo stati costretti a modificare il normale lavoro quotidiano e abbiamo dovuto acquistare macchinari che sanificano l’abitacolo e l’aria condizionata – spiega Chiara -. Per chi lavora in ospedale tante ore, questo è un piccolo aiuto morale e psicologico che potevo fornire. Ha avuto un bel riscontro». Ripartono le manifestazioni di solidarietà e aiuto nelle più diverse e originali forme. Dove non arriva la certezza di un futuro prossimo più tranquillo – quando il virus verrà definitivamente sconfitto – si palesano iniziative che regalano un ristoro da ansie e preoccupazioni e che, nel loro piccolo, fanno la differenza: «In questo momento l’unica carta vincente è aiutarsi l’uno con l’altro. È solo un aiuto, come quando in pieno lockdown portavano le pizze, vuol dire mettersi a disposizione della comunità», conclude Chiara.