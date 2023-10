Terni, Sant’Agnese: parapiglia in casa, ci scappa una denuncia

L’intervento degli agenti della squadra Volante di Terni è scattato giovedì 12 ottobre, intorno alle ore 13, presso un’abitazione del quartiere di Sant’Agnese dove un uomo di nazionalità nigeriana lamentava il fatto che un connazionale si fosse introdotto in casa sua senza averne alcun diritto. Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato quattro persone, tre uomini e una donna, tutti di nazionalità nigeriana. Al momento di fornire i documenti per l’identificazione, però, uno di loro – quello che secondo l’autore della segnalazione si era introdotto ‘abusivamente’ nella sua casa – ha cercato di evitare in ogni modo il controllo, spostandosi da una stanza all’altra e, con l’aiuto di uno dei giovani presenti che si è frapposto fra lui e gli agenti, riuscendo alla fine a fuggire dall’appartamento. Il cittadino nigeriano che ha impedito il controllo è stato identificato – a fatica, precisa la questura – e perquisito: addosso aveva una dose di hashish. Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la segnalazione in questura in quanto assuntore di droghe.

Condividi questo articolo su