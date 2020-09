Terni, scontro auto-scooter: donna 45enne in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato a Terni, all’altezza della rotatoria Fabrizio De André, fra via Gabelletta, via del Rivo e via delle Terre Arnolfe. L’impatto è stato fra una 500X condotta da un uomo e uno scooter – uno Scarabeo Aprilia – con in sella una donna di 45 anni: quest’ultima è finita a terra in seguito allo scontro ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 di Terni che l’hanno condotta in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della I° sezione territoriale di borgo Rivo della polizia Locale ed i colleghi della squadra Volante di Terni. I rilievi sono stati eseguiti da personale dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su