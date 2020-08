Terni, largo Ottaviani: scritte e rifiuti, volontari in azione

Cancellazione delle scritte realizzate sui gradoni di largo Ottaviani e pulizia delle aiuole di Porta Sant’Angelo, via della Rinascita e aree circostanti. Un lunedì mattina – le operazioni sono iniziate alle 8 – di lavoro per i gruppi Retake, Mi Rifiuto e Contagio nel centro cittadino, aiutati nella circostanza dal Garden Club e da Terni Reti (Asm si occuperà del successivo recupero): i rifiuti gettati nel verde pubblico – come di consueto per questa zona, più volta finita nel mirino dei residenti a causa degli schiamazzi notturni – non mancano ed i volontari si sono attivati per rimuovere il tutto. Con la speranza di non dover di nuovo intervenire a stretto giro per colpa degli incivili.

Condividi questo articolo su