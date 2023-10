Terni: se ne va Guido Guidi, punto di riferimento per tanti

Cordoglio nel mondo della politica ternana, in particolare nel centrosinistra, per la scomparsa di Guido Guidi, 89 anni, ex assessore regionale alla sanità. Al di là degli incarichi – diversi quelli ricoperti nel corso degli anni -, Guido Guidi ha rappresentato per la sinistra locale – quella sviluppatasi a partire dal Pci – un punto di riferimento solido e lucido, di particolare onestà intellettuale. Per questo, per molti che sono e sono stati politicamente attivi in questo ambito, è stato sì un consigliere prezioso ma anche un amico a cui affidarsi e confidarsi e che, peraltro, ha sempre dimostrato determinazione e dignità anche nella malattia. Al cordoglio dei tanti si unisce anche la redazione di umbriaOn.

