Terni, si barrica in casa con coltello: arrivano Volante, Mobile e 115

Intervento congiunto della squadra Volante, della terza sezione della squadra Mobile, dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari del 118 nel primo pomeriggio di sabato in via Fancelli, a Terni. La polizia di Stato si è attivata per la segnalazione di un 42enne barricato in casa da solo, con a disposizione un coltello da oltre mezzo metro di lunghezza: da quanto si apprende il problema – da sottolineare che non è stato minacciato nessuno – sarebbe sorto dopo una discussione con i genitori. Quest’ultimi vivono in un altro appartamento vicino. Gli agenti sono impegnati per risolvere la situazione e chiudere la vicenda con un trattamento sanitario obbligatorio. In un secondo momento è giunta sul posto anche la polizia Locale.

