Terni: si ritrovano a 50 anni dal diploma di maturità al ‘Galilei’

50 anni fa si svolgevano gli esami di maturità della classe 5°B del liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Terni. Di quella classe hanno fatto parte molti tra i primi laureati in informatica d’Italia, promotori anche di iniziative imprenditoriali innovative, moltissimi medici, consulenti finanziari e alcuni degli amministratori e politici locali tra i più vivaci dei decenni successivi. I giovani studenti di ieri hanno festeggiato l’anniversario rendendo anche omaggio ai compagni ed agli insegnanti che non ci sono più. Fra tutti è stata ricordata la indimenticabile figura di educatore del professore di storia e filosofia, Telesforo Nanni, che tanto ha contribuito alla formazione della coscienza civile sia dei suoi studenti che della intera città di Terni. Durante la riunione molti gli episodi che sono stati ricordati per aver caratterizzato gli anni ’70 di quel gruppo di giovani ternani; tutti maschi ma provenienti da una prima liceale mista e privati della compagnia femminile a causa di decisioni, oggi inaccettabili, di una nuova preside. Di seguito i nomi dei presenti alla ‘rimpatriata’ al castello di Titignano: Fratini Patrizio, Filippi Sergio, Margutti Sergio, Gerri Stefano, Neri Alberto, Giocondi Daniele, Marsiliani Fabio, Sensidoni Claudio, Minestrini Diego, Tonti Maurizio, Geremei Fabio, Iemma Francesco, Castrucci Francesco, Sancese Stefano, Fioretti Maurizio, Liberotti Stefano, Bravetti Giancarlo.