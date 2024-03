Terni: ‘spacca’ il trattore finendo contro palo elettrico e recinzione di una casa

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di martedì in strada di Carone, zona Collescipoli, a Terni. Un uomo di 55 anni al volante di un trattore, ha perso il controllo del mezzo agricolo finendo contro un palo della bassa tensione e poi contro la recinzione di un’abitazione privata, abbattendola parzialmente. A seguito del primo impatto, il trattore si è di fatto spaccato a metà. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, con loro gli addetti di Asm e di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza. Nell’accaduto, nessuno è rimasto ferito.

