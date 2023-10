Doveva stare ai domiciliari, per scontare una pena di un anno circa di reclusione. Invece usciva senza autorizzazione e in un caso è stato trovato – dai carabinieri del comando stazione di Terni – sì a casa, ma a consumare cocaina con un altro pregiudicato. Per questo, su ordine del magistrato di sorveglianza di Spoleto e dopo apposita informativa dell’Arma, l’uomo – un ternano di 59 anni – si è visto aggravare la misura. Per lui, lunedì, si sono aperte le porte del carcere di vocabolo Sabbione.

