Terni, Stefano Bufi: «Vi racconto il mio viaggio al campo base dell’Everest»

di Fra.Tor.

Cosa accade all’uomo quando si avvicina alle immense montagne, quale fascinazione subisce affinché la volontà si imponga alla fatica? Cosa suggerisce l’esperienza della montagna nella parte più profonda di noi stessi? Di queste e molte altre suggestioni si è parlato venerdì pomeriggio nella Biblioteca comunale di Terni nell’incontro ‘Everest, quando il sogno diventa realtà’ a cura di Stefano Bufi, socio fondatore dell’associazione ‘Stefano Zavka’, di ritorno da un viaggio al campo base della montagna più alta del mondo. «Quando mi viene chiesto perché decido di fare queste esperienze, rispondo sempre che non lo so. Perché la montagna – spiega Bufi – fa parte di me, dei miei interessi e passioni. Sono sempre stato molto affascinato dalla grande montagna, una fascinazione tardiva per cui non ho la possibilità di scalare, anche se mi piacerebbe, ma posso solo scegliere di affrontare dei percorsi come questo che grazie ad un trekking di 8 giorni mi ha portato a raggiungere il campo base dell’Everest e vivere le atmosfere orientali di Kathmandu».