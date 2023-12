Terni: no a frutta e verdura esposti fuori dai negozi. Ordinanza con novità

di S.F.

Il tema non è nuovo e già dall’estate ci sono state ordinanze sia per le singole attività che quella generale. Ora il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ne ha firmata una – in estate ci aveva pensato il vicesindaco Riccardo Corridore – per estendere il periodo di validità fino al 31 maggio 2024: il mirino è sempre sugli ortofrutta. C’è qualche modifica rispetto all’atto originario.

26 LUGLIO 2023: STOP A FRUTTA E VERDURA FUORI DAI NEGOZI, L’ORDINANZA

Doppio ordine

Il primo è lo stesso di luglio: «Agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta e verdura è vieta l’esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico». Con un’aggiunta: «Prospicienti aree soggette alla circolazione veicolare». Il secondo riguarda un altro aspetto: «È fatto obbligo, agli esercenti il commercio su area pubblica di prodotti alimentari, di provvedere ad idonea copertura dei prodotti esposti per la vendita affinché sia evitato il depositarsi di agenti potenzialmente inquinanti». Il documento è stato trasmesso anche alle forze dell’ordine e alle associazioni di categoria.