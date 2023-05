Terni, strada Marmore-Piediluco riaperta

La strada provinciale 79 di collegamento tra Piediluco e Marmore, off limits dal 20 marzo per la caduta di un masso dalla parete rocciosa, va verso la riapertura in data 2 maggio. Ad annunciarlo è il consigliere provinciale Sergio Armillei: «Salvo imprevisti – scrive via social – ne annuncio la riapertura nel pomeriggio del 2 maggio. Ringrazio gli uffici tecnici, l’impresa Esseti e tutti coloro che hanno collaborato». A metà mese sono attesi oltre mille atleti sulle acque del lago ternano per il II meeting nazionale.

La conferma

Così la Provincia di Terni in una nota: «È stata riaperta oggi, come già annunciato nei giorni scorsi, la Sp 79 Ternana a Marmore (località Mazzelvetta) da dove si era staccato un masso finito sulle carreggiate e poi nella scarpata opposta. La ditta ha infatti ultimato i lavori di messa in sicurezza con l’installazione delle barriere di sicurezza e delle reti paramassi su un fronte di circa 40 metri di lunghezza per un investimento della Provincia pari a 200 mila euro. Alla riapertura c’erano la presidente della Provincia e il consigliere delegato alla viabilità che hanno sottolineato lo sforzo fatto per ripristinare in tempi rapidi la normale circolazione veicolare in considerazione dell’importanza della strada per il traffico civile e commerciale e per i flussi turistici diretti verso Piediluco e la Cascata delle Marmore. La riapertura in tempi brevi è un fatto molto positivo considerando la difficoltà dei lavori eseguiti a circa 200 metri d’altezza dalla sede stradale e i problemi logistici legati alla conformazione del costone. Per motivi di sicurezza la Provincia aveva disposto la chiusura della strada al km 22+250 prevedendo tutta una serie di percorsi alternativi, segnalati anche su Google Maps, ed installando la relativa segnaletica verticale implementata nel corso dei giorni».