Terni, strada statale Valnerina: il bilancio dei controlli interforze

In chiusura la prima settimana di controlli interforze che hanno interessato la strada statale Valnerina, nel Ternano: nella fascia oraria che va dalle 8 alle 20, pattuglie della polizia di Stato – questura e della polizia Stradale di Terni – insieme ai carabinieri di Terni e alle polizie Locali di Terni, Arrone e Ferentillo, hanno controllato finora un totale di 51 veicoli, tra autovetture e moto, e 9 mezzi pesanti, accertando 10 violazioni al codice della strada.

Tavolo tecnico

I controlli – viene sottolineato – sono stati organizzati al fine di monitorare la situazione della viabilità molto intensa in questo ultimo periodo, sia per il traffico turistico, che per la chiusura ai mezzi pesanti per lavori in corso nel tratto della Somma, con particolare attenzione al fine settimana, quando aumenta il flusso di motoveicoli che spesso raggiungono alte velocità. Il questore di Terni Bruno Failla, d’intesa con il prefetto Emilio Dario Sensi, anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti dei comuni interessati, ha tenuto un tavolo tecnico in questura per la predisposizione di servizi ad hoc, finalizzati alla verifica delle norme che regolano la sicurezza stradale e, in particolare in questo periodo di lavori, dei mezzi pesanti autorizzati al transito.