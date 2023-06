Terni: tamponamento sulla rotonda del Tulipano. Due feriti

Incidente stradale mercoledì mattina intorno alle ore 8.30 in piazzale Marinai d’Italia – borgo Rivo – a Terni. Due i veicoli coinvolti: un minibus di linea che ha tamponato un’autovettura. Il bilancio, oltre ai danni e ai disagi per la viabilità, è di due persone – una a bordo dell’auto e l’altra del minibus – soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della I sezione territorile borgo Rivo. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della sede stradale.

