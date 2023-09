Terni: taxista arrestato in E45 con 2,5 chili di hashish e oltre 60 mila euro in contanti

LE FOTO

Gli agenti della polizia Stradale di Todi hanno arrestato un tassista 54enne originario di Palermo (M.M. le sue iniziali), residente a Bracciano (Roma) e incensurato, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è stato fermato alla guida del suo taxi, che solitamente usa per lavorare nella città di Roma, lungo la superstrada E45 in provincia di Terni – altezza Casigliano/Acquasparta direzione sud – e controllato nei pressi di un’area di servizio. Il nervosismo palesato dal soggetto ha spinto i poliziotti, coordinati dal dirigente Valter Gramaccia, ad un controllo capillare sia della persona che del veicolo. Nel portabagagli del taxi c’erano cinque panetti di hashish del peso di 500 grammi ciascuno, per un totale di 2,5 chilogrammi. In una busta aveva invece 61.300 euro in contanti mentre altri 1.105 euro erano custoditi nel suo marsupio. Scontato l’arresto in flagrante, a cui ha fatto seguito l’udienza di convalida da parte del tribunale di Terni che, nei confronti del 54enne, ha disposto la misura degli arresti domiciliari in quel di Bracciano e il giudizio di merito nell’udienza fissata per il prossimo 18 ottobre. L’uomo è difeso dall’avvocato Paolo Cerquetti del foro di Terni.