Terni, teatro Secci: c’è Federico Buffa per rivivere il trionfo italiano del 1982

Un noto giornalista e narratore di ritorno a Terni dopo la recente esperienza al CLT e nell’area archeologica di Carsulae. Giovedì 28 settembre in città ci sarà Federico Buffa: insieme al pianista Alessandro Nidi porterà sul palco la sua ‘Italia Mundial’ per raccontare il trionfo italiano in Spagna nel 1982.

Il racconto

L’evento rientra nell’ambito di ‘Isola Prossima’, progetto artistico e culturale a tematica ambientale promosso da Arpa Umbria e organizzato in collaborazione con l’Associazione Art Monsters. L’ingresso è gratuito: «L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e ‘storie parallele’ – la presentazione – che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller». QUI è possibile prenotare il posto.