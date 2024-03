Terni, riapertura per il parco Valserra

Primavera con weekend ‘lungo’ per la Pasqua, a Terni riapre una delle principale aree verdi del territorio comunale. Si tratta del parco Valserra che, dopo lo stop durante l’inverno, è pronto al debutto 2024 nel giorno di ‘Pasquetta’: tavoli, barbecue e cibo – su prenotazione – a disposizione. Per info: 392.5654708 e 333.1263356. L’aggiudicazione c’era stata lo scorso giugno ad una ditta di Poggio Lavarino con in testa Luca Piersanti.

