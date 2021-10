Terni, testata durante la partita: 17enne finisce sotto i ferri

Nessun danno neurologico né emorragie, ma un infossamento della fronte che ha fatto temere il peggio, portando anche alla sospensione della partita per lo shock dei presenti. Vittima dell’infortunio di gioco, avvenuto domenica pomeriggio sul campo del ‘Terra Umbra’ nella zona di Maratta, è stato un calciatore 17enne dell’Accademia Terni, squadra di Prima Categoria, scontratosi fortuitamente con un giocatore dell’Ortana, il team avversario. Il ragazzo – riferisce Il Corriere dell’Umbria nell’articolo di Giorgio Palenga – dopo il violento impatto con l’avversario, entrambi a caccia di un pallone spiovente, è stramazzato a terra. Immediata è partita la chiamata al 118 visto che il ragazzo, sì cosciente e vigile, versava in stato di shock e soprattutto aveva una parte della fronte ‘rientrata’ a seguito del violento colpo, ricevuto dopo aver saltato da fermo. Dopo il trasporto in ospedale, ha fatto seguito la Tac – che ha escluso problemi gravi – ed ora il 17enne, che dell’Accademia Terni è anche capitano, si trova ricoverato presso il reparto di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. In attesa dell’intervento chirurgico che dovrebbe risolvere definitivamente il problema, atteso per la giornata di martedì.

