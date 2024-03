Terni: ‘Titty voce d’angelo’ riscuote successo e fa del bene

Successo – e finalità benefica centrata – per lo spettacolo ‘Titty voce d’angelo’, commedia brillante scritta da Paolo Fraioli e Vanessa Liodori con quest’ultima che ha curato anche la regia. Lo spettacolo è stato messo in scena venerdì sera al teatro ‘Secci’ di Terni dalla compagnia ‘Attori in prestito’ composta da Vanessa e Mirko Liodori, Alessandra Biagini, Desirée Rosatelli, Samuele Befani, Giorgia Gubinelli, Tony Bartolotta, Marica Martelli, Maximilian Colacci e Nicolò Temperoni. Gli obiettivi solidali sono stati centrati con la donazione di una parte dell’incasso all’associazione Marika Aps che ha potuto beneficiare anche di singole donazioni da parte di chi è intervenuto alla serata, molto partecipata e piena di divertimento e risate. L’associazione Marika utilizzerà i fondi a sostegno dei progetti che verranno realizzati a breve sul territorio ternano, come già accaduto di recente.

