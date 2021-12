Terni, torna lo storico ‘Campionato del pampepato’ del Met

«Non c’è misura anti-Covid che tenga. Gli ingredienti del pampepato in questi giorni si radunano, si assemblano e si assembrano. Noci, mandorle, uva candita, cioccolato, pepe, spezie, vogliono stare insieme». A Terni non è Natale senza il pampepato e quest’anno riprende il tradizionale ‘Campionato del pampepato del Met’. Lo storico locale di piazza Tacito, organizza l’altrettanto storica gara che il 6 gennaio designerà il miglior pampepato di Terni. Si può partecipare come ‘pampepatari’ singoli, come famiglia, oppure come gruppo di amici.

La gara

«I pampepati di quest’anno lasceranno un sapore particolare – spiegano gli organizzatori – non solo in bocca ai giurati che sceglieranno il migliore, ma anche in quelle dei ternani. Il pampepato infatti ha il gusto della convivialità che in questi anni abbiamo rischiato di perdere e che ora abbiamo imparato ad apprezzare ancora di più. L’appello è dunque di ritrovarsi, seppur con prudenza, intorno al pampepato, ovvero all’anima della nostra città, un dolce antichissimo e modernissimo, proprio come Terni». I pampepati che intendono partecipare alla gara devono essere consegnati al Met Bistrot di piazza Tacito entro il 5 gennaio, in numero di due per ogni concorrente. Come negli ultimi anni ci sarà una sorta di girone eliminatorio tra i pampepati di Marmore, dove si svolgerà una gara che darà il pass per la finalissima di Terni. Una giuria qualificata, il 5 gennaio sera esaminerà e assaggerà i pampepati in gara sulla base di alcuni parametri prefissati, tra i quali la ricchezza degli elementi, l’aspetto esteriore, il profumo, l’aspetto al taglio, la concordanza alla ricetta tradizionale. Al vincitore, come sempre, il trofeo più ambito, da esibire per tutto l’anno come la vera e unica Coppa Davis del pampepato: la cucchiara di legno alla quale in ogni edizione viene apposta una targhetta con il nome del primo classificato.