Terni Triathlon, pioggia di podi nel primo weekend di gare

Un primo weekend di gare con un buon numero di podi per il Terni Triathlon, impegnato sia a livello internazionale che nazionale tra Dubai e Foligno. Le soddisfazioni non sono mancate.

A Dubai

Pamela Mancini e Fabio Di Niccola sono stati protagonisti al mezzo Ironman di Dubai (1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bicicletta nel deserto e 21 di corsa sul lungomare della città degli Emirati Arabi Uniti): 10° posto di categoria per la prima nella lunga gara da 5 ore e 45 minuti.

Giovani e master

A Foligno si sono presentati in 25 al via tra giovani e master per la prima gara dell’anno valevole utile alla qualificazione ai campionati italiani duathlon previsti a fine mese ad Imola. Duecento i partecipanti da tutto il centro Italia: gradino più alto del podio nelle rispettive cartegorie (S3, M3 e M4) per Susanna Ponzo, Roberta Porazzini ed Elisa Marchetti, 2° posto tra le S4 per Ilenia Baldini e 3° Emanuela Frattaroli (M3). Tra gli uomini sugli scudi Riccardo Liviani, 16° assoluto, medaglia d’argento tra gli S4, Giordano Massi, 3° posto tra gli S4 ed il giovane Tommaso Giubilei, salito sul 3° gradino del podio tra gli youth B da 17° assoluto. «Davvero un bell’inizio – le parole del vicepresidente Fabrizio Castellani – di stagione per i Draghi del Terni Triathlon.Una tappa importante di avvicinamento verso i campionati italiani assoluti duathlon di Imola e quelli giovanili di Magione. La più grande soddisfazione è vedere i giovani crescere ed integrarsi all’attività agonistica dei master, mantenendo quello splendido spirito di squadra che ci ha permesso di raggiungere in questi anni traguardi inimmaginabili».