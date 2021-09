Terni, ‘Tributo a Sergio Endrigo’: «Evento culturale e turistico»

Una tre giorni di musica di qualità e spettacolo, con l’apice raggiunto domenica sera grazie all’esibizione di Raphael Gualazzi sul lago di Piediluco: è andata in archivio la IX° edizione del ‘Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni’ con la soddisfazione degli organizzatori.

Il bilancio

«Una tre giorni di emozioni, dai concerti nei cortili Morelli e Fabrizi con protagonisti i talenti ternani, fino alla serata con Raphael Gualazzi. Molte le immagini che rimarranno del concerto finale: un piano che per per essere posizionato sul pontile – il resoconto dell’associazione organizzatrice – ‘vola’ sul lago imbracato e sollevato da un potente mezzo gru (una operazione delicata e precisa); l’arrivo e la ripartenza dal lago di Raphael Gualazzi con il catamarano del circolo canottieri, le ovazioni e gli applausi prolungati con tutto il pubblico in piedi, la performance di un artista che ha incantato i 300 fortunati spettatori, dimostrando titto il suo gran talento. Un pubblico letteralmente rapito sia dal fascino dell’esecuzione musicale che dai movimenti di luci che riflettendosi sulle acque rendevano tutto magico. Un qualcosa di ‘mai visto nella nostra città’ è il commento più ricorrente tra i ringraziamenti degli spettatori all’uscita dal concerto; ed è questo che ci ripaga del tanto lavoro fatto, degli ostacoli trovati, delle avversità e dell’incredulità di molti. Il Tributo Endrigo dimostra così ancora una volta di essere un evento culturale che, per come è pensato, è anche turistico e lo si sentiva dagli accenti del pubblico presente. Il pianista sul lago ha reso un colto e sentito omaggio ad Endrigo, con una scelta di quei brani forse meno conosciuti ma artisticamente a lui più vicini (Se tutti fossero uguali a te, La rosa bianca, Chi sei, Le parole dell’addio, La dolce estate)».

L’organizzazione

Tutta l’organizzazione – prosegue l’associazione Terni Città Futura – «ha funzionato alla perfezione nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e anticovid. E questo lo si deve ad un affiatato gruppo di amici che con abnegazione e passione si dedica da anni alla realizzazione dell’evento e crede nello stesso. Lunghissimo è l’elenco delle persone da ringraziare. Tecnici, professionisti, attività commerciali ed imprenditoriali, la regione dell Umbria, la Sii, gli uffici del Comune di Terni, che ci hanno aiutato, si sono messi a disposizione, risolvendo i tanti problemi logistici di una location sicuramente non facile. Ed è grazie ai tanti che ci hanno dato una mano che tutto questo si è potuto realizzare. Non ultimo il ringraziamento al pubblico che con la sua grande partecipazione ci ripaga di tutto. La riconosciuta e indiscutibile qualità della proposta musicale ed artistica, sta sempre più caratterizzando il Tributo Endrigo ed è su questo che si intende proseguire. L’appuntamento è al prossimo anno». Decennale in arrivo.