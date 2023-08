Terni, Tributo Endrigo: «Un festival della città». Irene Grandi a Villalago e non solo

Ultimi preparativi in corso a Terni per l’edizione 2023 del ‘Tributo a Sergio Endrigo’. Lunedì mattina c’è stata la presentazione in centro: la protagonista principale sarà Irene Grandi, di scena il 6 settembre nella splendida cornice di Villalago.

La promozione

«Il tributo – è stato sottolineato – è da sempre promozione del territorio con l’uso delle nostre location più belle (negli anni abbiamo allestito, quasi per primi, i nostri concerti a Carsulae, alla Cascata delle Marmore, al Lago di Piediluco ma anche negli angoli più particolari e suggestivi del nostro centro storico). La novità è che quest’anno il Tributo sarà anche promozione delle nostre eccellenze eno-gastronomiche attraverso una cena buffet che anticiperà il concerto di Irene Grandi nella splendida cornice di Villa Lago, anche in questo caso grazie al coinvolgimento di sei aziende locali che si sono riunite nel brand ‘L’aperitivo dell’Umbria’ e deciso di promuoversi insieme». Si è parlato di una «fitta rete di sostegno che fa del Tributo a Sergio Endrigo un festival della città, nel vero senso della parola; atteso, sostenuto, vissuto e partecipato. Spesso emerge il tema della mancanza di un evento che possa legarsi e connotare all’esterno la nostra città, il tributo di Terni ad Endrigo lo è in tutto e per tutto , è conosciuto a livello nazionale. La conferma negli artisti che ogni anni cerchiamo di coinvolgere e che dimostrano di conoscere l’iniziativa e ne decidono di partecipare con entusiasmo. Questo è l’orgoglioso frutto del nostro ormai decennale lavoro».

I giovani

Tra le novità principali la tre giorni del Terni Canta Endrigo, il contest giovanile che prevede quest’anno la partecipazione di ben 26 artisti selezionati attraverso le scuole musicali della città o attraverso autocandidature. Il 1° settembre saliranno sul palco di Largo Mazzancoli i giovani cantautori, mentre nella serata di sabato 2 settembre sarà la volta delle band e nell’ultima serata domenica 3 settembre ad aprire saranno i bambini che interpreteranno i brani di Endrigo dedicati all’infanzia frutto della collaborazione con lo scrittore Gianni Rodari. Si svolgerà in largo Mazzancolli/via Cavour grazie alla collaborazione con il comitato dei commercianti della via. Confermata la formula dei pezzi inediti e la riproposizione di un pezzo di Endrigo. Verrà premiato il miglior testo inedito e la migliore interpretazione del brando di Endrigo.

Villalago

«La serata principale – spiegano gli organizzatori – si svolgerà mercoledì 6 settembre a Villalago di Piediluco, luogo nel cuore dei ternani, che abbiamo appositamente scelto per il suo fascino e con lo scopo proprio di rilanciarlo per ospitare la grande musica, come accadde in passato per Umbria Jazz. Sarà un concerto in notturna perchè da sempre crediamo che il fascino delle luci arricchisca ciò che musicalmente si ascolta. Protagonista una eccezionale Irene Grandi che proporrà una apposita ed inedita scaletta dei suoi brani di successo e di quelli di Sergio Endrigo. L’apertura del concerto è affidata a Noemi Nori, artista italo-brasiliana per ricordare il rapporto tra la musica di quel paese ed Endrigo. Noemi sarà accompagnata al pianoforte dal talentuoso musicista umbro Manuel Magrini». I biglietti per il concerto di Irene Grandi sono ancora disponibili presso New Sinfony o online attraverso il circuito Ticket Italia