Terni: trovato senza vita in casa. Era morto da diversi giorni

Tragica scoperta nella mattinata di martedì in un’abitazione di una palazzina in via Cocceio Nerva, a Terni, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un uomo di 82 anni, ternano, è stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento dove risiedeva. Il decesso sarebbe legato a cause naturali – un malore che lo avrebbe colpito mentre era in bagno – e risalirebbe ad oltre dieci giorni prima del ritrovamento della salma, che era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli operatori del 118 e gli agenti della squadra Volante per gli accertamenti di rito. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ternana per le determinazioni del caso.

