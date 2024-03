Terni, un asilo nido privato alle piscine dello stadio: c’è l’ok

di S.F.

Per ora i dettagli – sono poi arrivati venerdì con la pubblicazione dell’atto – non ci sono ma c’è la certezza che l’atto è pronto per passare sul tavolo della giunta Bandecchi. A quanto pare è in arrivo a Terni un nuovo asilo nido e non parliamo di quello in fase di realizzazione a Campomaggiore con fondi Pnrr: in vista c’è l’approvazione del progetto esecutivo per uno spazio dedicato presso l’impianto sportivo delle piscine dello stadio, con atto in mano all’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi. Vedremo gli sviluppi. Da ricordare che in ballo resta anche l’iter per un asilo nido aziendale nei locali di via Premuda.

I dettagli

Tutto è nato dalla richiesta della società concessionaria il 19 settembre di effettuare piccole modifiche per la realizzazione dell’asilo nido. Nell’atto si legge che il committente è Debora Grifoni e la progettazione a cura dello studio tecnico Temperoni: in ballo spazi dati in concessione di proprietà pubblica che, a breve, subiranno un cambiamento distributivo interno. «Per la realizzazione – si legge – si propone una ridistribuzione degli spazi già destinati a ‘palestre della salute’, localizzata negli ambienti dell’ex grande bar ristorante al piano terra della struttura. In particolare, il progetto prevede, a partire dalla situazione di stato iniziale, la totale eliminazione della ‘palestra della salute’, la realizzazione di un setto in cartongesso per delimitare un ambiente dormitorio da destinarsi al riposo dei bambini e l’apertura di una porta che consenta la comunicazione tra l’area bagni utenti ex ristorante e l’area bagni utenti ex centro ricreativo; è prevista inoltre la chiusura della porta di comunicazione con l’ex centro ricreativo». Affollamento massimo di utenti da 166,90 metri quadrati per 23 persone.