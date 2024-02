Terni, un grande Petrucci in Australia: 1° podio della stagione. «Bellissimo»

Un grande Danilo Petrucci in gara2 in Australia, sede del debutto 2024 nel mondiale Superbike. Il ternano del Team Barni è riuscito a concludere la sfida sul circuito di Phillip Islanda al terzo posto: meglio di lui solo il vincitore Alex Lowes su Kawasaki e Álvaro Bautista, dietro invece Iannone, Bulega e Rinaldi. Il pilota ternano, a bordo della Ducati Panigale V4R, ha chiuso a poco più di un secondo dal centauro britannico.

Gioia Petrux

«È bellissimo finire il weekend – le parole del 9 – con un podio dopo una grande battaglia. È stata dura perché anche ieri avremmo potuto lottare per queste posizioni, ma siamo stati sfortunati nel pit stop, stamattina non mi sentivo così a mio agio sulla moto ed ero un po’ nervoso per gara 2. Nei primi 3 giri però ho capito che potevo agganciarmi al gruppo di testa e anche la seconda partenza dopo l’incidente di Jonny è stata buona. Da metà gara in avanti ho pensato che avrei potuto chiudere la gara come migliore indipendente e ce l’ho messa tutta. Gli ultimi giri sono stati pazzeschi perché ho passato Iannone e Rinaldi, ma poi Andrea mi ha ripassato e all’ultimo giro ho pensato ‘ci riprovo’. Quando sono andato dentro ho visto Locatelli cadere e ho realizzato di essere sul podio. Sono molto contento perché qui in Australia non sono mai stato troppo fortunato, invece oggi è andata alla grande; anche grazie al lavoro del team siamo riusciti a raccogliere questo bel risultato». Ora il cammino mondiale riprenderà tra un mese in Spagna, sul circuito catalano di Barcellona.