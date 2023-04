Terni: un singolo ogni due mesi per ‘Il Prato’. Dopo ‘Niente’ ora è la volta di ‘Hey man’

È il secondo di una lunga serie il singolo ‘Hey man’, un brano autoprodotto dall’artista ternano Il Prato, uscito il 17 aprile, dopo ‘Niente’ pubblicato lo scorso 21 febbraio. Il progetto, infatti, prevede l’uscita di un nuovo singolo ogni due mesi, senza data di scadenza.

‘Hey man’

Il brano è stato suonato dagli amici e musicisti Saverio Federici (batteria), Tiziano Tetro (percussioni), Alessandro Bossi (basso elettrico), Elvys Damiano (chitarra), Il Prato (tastiere e voce). Batterie, percussioni registrate presso ‘Trip in music’ studio da Elvys Damiano ad Amelia. Missato e masterizzato da Alessandro ‘Buraga’ Quadraccia presso il ‘One more dub’ studio.

Il Prato

Cristian Pratofiorito, in arte Il Prato, nasce come tastierista e produttore musicale. Ha all’attivo più di 15 anni di attività. Ha suonato con John Macaluso, Gatto Panceri, Drive in, Federica Carta, Giuseppe Anastasi. Co-arrangiatore dell’album di esordio di Giuseppe Anastasi ‘Canzoni ravvicinate del vecchio tipo’ vincitore della targa Tenco 2018 come Migliore opera prima e del suo secondo album ‘Schopenhauer ed altre storie’ dove è co-autore anche di alcuni brani. Co-autore del brano ‘Licantropo’ di Arisa nell’album ‘Ero Romantica’.