Terni: un singolo ogni due mesi per ‘Il Prato’. Ora tocca a ‘Niente’

Sarà il primo di una lunga serie il singolo ‘Niente’, un brano autoprodotto dall’artista ternano Il Prato, uscito lo scorso 21 febbraio. Il progetto, infatti, prevede l’uscita di un nuovo singolo ogni due mesi, senza data di scadenza. La prossima pubblicazione sarà il 17 aprile 2023 e si chiamerà ‘Hey man’.

‘Niente’ mette in scena, spiega l’artista, «l’incubo peggiore di ogni uomo, un incubo ricorrente, un incubo in cui ognuno può immedesimarsi perché è stato già vissuto. Mette l’accento sulla frustrazione mista a rassegnazione e disperazione, dovute a questo muro che si può generare all’interno di una coppia dettato da una semplice risposta psicologicamente lapidaria: ‘niente’. Un brano dal sapore cantautorale, che si spinge fino al mondo dell’elettronica dove la composizione musicale è strettamente legata al significato del testo, liberandosi quindi dai vincoli dettati da una scrittura spesso standardizzata e ‘politically correct’, da non interpretare come ricerca ma come sintesi del concetto espresso nel brano stesso». È stato suonato da Saverio Federici (batteria), Tiziano Tetro (percussioni), Alessandro Bossi (basso elettrico), Elvys Damiano (chitarra), Il Prato (tastiere e voce).

Il Prato

Cristian Pratofiorito, in arte Il Prato, né nato a Terni nel 1988. Ha iniziato come tastierista e produttore musicale e oggi ha all’attivo più di 15 anni di attività. Ha suonato con John Macaluso, Gatto Panceri, Drive in, Federica Carta, Giuseppe Anastasi. Co-arrangiatore dell’album di esordio di Giuseppe Anastasi ‘Canzoni ravvicinate del vecchio tipo’ vincitore della targa Tenco 2018 come ‘Migliore opera prima’ e del suo secondo album ‘Schopenhauer ed altre storie’, dove è co-autore anche di alcuni brani. Co-autore del brano ‘Licantropo’ di Arisa nell’album ‘Ero Romantica’.

ASCOLTA ‘NIENTE’