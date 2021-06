Terni, ‘Un soffio d’amore’ all’istituto Felice Fatati

Nell’ambito del più ampio progetto per il contrasto della povertà educativa e del patto di collaborazione tra Comune di Terni, Istituto comprensivo Felice Fatati e associazione Claudio Conti, martedì 8 giugno alle 17 all’Istituto Fatati si svolgerà l’evento ‘Un soffio d’amore’.

La giornata

Durante l’incontro verranno consegnate le borse di studio finanziate dall’associazione, verrà inaugurata la biblioteca Claudio Conti, si terrà un viaggio immaginifico in memoria di Claudio Conti e Marco Collazzoni condotto dall’attore Stefano de Majo e ci sarà musica dal vivo della TJo Street Band. È prevista la diretta Facebook sul canale dell’associazione Claudio Conti mentre dal 20 giugno l’evento sarà disponibile anche sulle pagine Facebook della Bct, del Comune di Terni e sulla pagina Youtube Comune di Terni Social. «Il patto di collaborazione ‘Adottiamo una scuola’ – spiega l’assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti – oltre ad azioni di sostegno all’attività scolastica, prevede iniziative teatrali, musicali ed artistiche di vario genere in grado di raccogliere esperienze e racconti tramutandoli in progetti capaci di trasmettere quei valori positivi che sono alla base del vivere insieme». L’evento è finanziato dalla fondazione Carit.