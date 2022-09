Una sfilata danzante a suon di Ottocento: il ‘Ballo delle Marmore’ a Terni – Fotogallery

Da una serie di «ma chi sono?» dei più giovani a «carini, particolare» dai più grandi. Fatto sta che l’iniziativa ‘Ballo delle Marmore’ di sabato pomeriggio nel centro di Terni non è passata inosservata e ha lasciato sorpreso più di qualcuno (in pochi ne erano a conoscenza), d’altronde non accade tutti i giorni di vedere oltre venti persone vestite con costumi dell’Ottocento sfilare e ballare per le vie cittadine: l’evento è dell’associazione Amici del teatro ed è stato ideato da Alessandro Bravi. Motivo di tutto ciò? Rendere omaggio alla cascata delle Marmore, dove domenica mattina sarà replicato lo spettacolo. Hanno partecipato dame e cavalieri di vari gruppi italiani con ballo sotto la direzione della genovese Livia Ghizzoni della Compagnia italiana di teatro e danza. Un pomeriggio a suon di valzer, quadriglie e altro repertorio tipico del periodo. In piazza Tacito intanto continua il montaggio del palco per Umbria Jazz.

Condividi questo articolo su