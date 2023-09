Terni, Unicusano ora ‘punta’ i pali: 65.270 euro per 200 fioriere

di S.F.

Gli atti iniziano ad essere un bel po’ ora. E anche i soldi messi sul piatto. Non solo rotatorie – due per ora, ma è facile immaginare che il conteggio dovrà essere aggiornato nelle prossime settimane -, ora c’è il primo passaggio su una questione che era stata annunciata un paio di mesi fa: c’è la determina formale per una nuova sponsorizzazione dell’Unicusano, il mirino questa volta è sui pali dell’illuminazione pubblica.

PALASPORT, AFFITTI E PRESIDENZA UNICUSANO

AGOSTO 2022, ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TERNI RETI: SCATTA L’ITER. STOP ASM

L’esborso

Giovedì 7 settembre la Niccolò Cusano ha presentato la sponsorizzazione tecnica agli uffici comunali per 200 fioriere ornamentali da posizionare sui pali dell’illuminazione pubblica. Il Comune ovviamente ha aderito e la spesa stimata è da 65.270 euro: c’è la firma del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini, mentre il responsabile del procedimento è il funzionario Federico Nannurelli. Vedremo fino a che punto si arriverà su questo fronte.