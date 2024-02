Terni, utilizzo pala Di Vittorio: via libera per sette Asd. C’è chi è arrivato fuori tempo

di S.F.

Leo Basket, Union Basket, Virtus Basket, Futsal Ternana, Pgs Eriberto Bosico Basket, Pink Basket e Ternana Basket. Sono le sette associazioni sportive dilettantistiche che hanno ricevuto l’ok del Comune di Terni per l’utilizzo del pala Di Vittorio fino a giugno: chiusa la procedura dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico di inizio gennaio. In realtà all’ufficio sport è arrivata un’ottava richiesta, quella della Polisportiva dilettantistica CLT Calcio (serie C1), ma con un problema: «Oltre il tempo prestabilito». Risultato? Non accolta per ciò che concerne gli spazi per l’allenamento settimanale. Semaforo verde invece per il campionato. Dell’iter se ne è occupato il responsabile del procedimento, vale a dire la posizione organizzativa Fausto Ottaviani, mentre a firmare è il dirigente Francesco Saverio Vista.